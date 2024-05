100 tysięcy emerytów dostanie wyrównanie! To przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego - sprawa pod znakiem zapytania...

Niezwykle niskie emerytury

Emerytury są dla wielu seniorów niezwykle niskie. Sprawia to, że muszą zastanawiać się nad wydaniem każdej złotówki. To też sprawia, że szczególnie chętnie patrzą na to, na jakie dodatki dla emerytów mogą liczyć. W szczególności problem mają tzw. czerwcowi emeryci. O co chodzi?

Kto dostanie wyrównanie emerytury?

Niekorzystna sytuacja dotyczy emerytów, którzy zdecydowali się na przejście na to świadczenie w czerwcu w latach od 2009 do 2019 roku. Dla nich były to świadczenia niższe niż dla innych seniorów. W skali miesiąca to nawet 250-300 złotych. Nie da się ukryć, iż w skali kilkunastu lat może to dać sporą kwotę.