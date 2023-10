1000 zł mogą dostać dawcy krwi. Mają więcej dni wolnych, zniżki na autobusy i płacą niższy PIT. Opłaca się oddawać krew

Myślisz o tym, żeby zostać dawcą krwi? Chcesz wiedzieć, na jakie przywileje i benefity mogą liczyć krwiodawcy? Wszyscy słyszą o tym, że dawcom krwi przysługuje ekwiwalent za pobraną krew. Mniej znanym faktem jest jednak to, że można dostać dodatkowe 1000 zł. Taka rekompensata pieniężna przysługuje, jeśli dawca oddał krew w ubiegłym roku w odpowiedniej ilości. Kiedy przysługuje rekompensata do 1 tys. zł? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać dodatkowe 1000 zł? Na co mogą liczyć osoby regularnie oddające krew?

Dodatkowy dzień wolny dla dawcy krwi

Zanim przejdziemy do omówienia zasad otrzymywania rekompensaty pieniężnej, warto nadmienić, że krwiodawcy mogą dostać za oddanie krwi również dodatkowy dzień wolny. Wcześniej wolne przysługiwało wyłącznie w dniu oddawania krwi. Teraz jednak są to już dwa dni wolne dla krwiodawcy. Osoby oddające krew odbierają je w dniu, w którym udali się do Centrum Krwiodawstwa, a także dnia następnego.

W takiej sytuacji dodatkowe dni wolne przysługują dzięki specjalnemu zaświadczeniu wydawanemu przez stację krwiodawstwa. Dzień oddania krwi zazwyczaj oznacza, że już od rana czekamy na tę możliwość, warto więc też poinformować pracodawcę o tym, że udaliśmy się na donację krwi. Wtedy też nieobecność związana z oddaniem krwi jest usprawiedliwiona. Zaświadczenie o oddaniu krwi otrzymujemy już po zakończonej donacji, gdy odbieramy ekwiwalent energetyczny.

Jak często możesz oddawać krew? Od tego zależy liczba dni wolnych

Można dość często oddawać krew, choć to oczywiście zależy od kilku czynników. Przede wszystkim trzeba spełnić podstawowe wymogi, czyli trzeba mieć ukończone 18 lat (i mieć mniej niż 65 lat), a także ważyć co najmniej 50 kilogramów.

Istnieje kilka metod pobierania krwi, a kolejny najwcześniejszy dzień oddawania krwi jest zależny od metody. Krew pełna - jest pobierana do 6 razy w roku u mężczyzn oraz do 4 razy do roku u kobiet. Przerwa między poszczególnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Osocze - tzw. metoda plazmaferazy automatycznej - jeden dawca nie może oddać w ciągu roku więcej niż 25 litrów osocza, a odstęp czasowy pomiędzy donacjami musi wynosić co najmniej 2 tygodnie.

Zabieg pobrania płytek krwi -tzw. trombaferaza - jest wykonywana maksymalnie 12 razy w roku i przerwa musi być nie krótsza niż 4 tygodnie.

Za każdym razem ostatnie oddanie krwi jest dniem, od którego liczy się powyższe odstępy. Należy jednak pamiętać, że można w różnorodny sposób łączyć to, co się oddaje. Przykładowo, jeśli najpierw oddaliśmy krew pełną, ostatnie oddanie krwi sugeruje, że znowu możemy to zrobić dopiero po 8 tygodniach. Tymczasem już po 4 tygodniach możemy oddać np. osocze.

Jesteś dawcą krwi? Dostaniesz nawet 1000 złotych

W szczególności dawcy krwi rzadkiej grupy mogą liczyć na specjalny ekwiwalent za pobraną krew. Jednorazowo może to być rekompensata do 1 tys. zł. Tej kwoty nie może to przekroczyć. Dotyczy to sytuacji, gdy przeszło się również specjalne uodpornienie.

Tu również istotna jest kwestia rozliczeń podatkowych. Dodatkowe pieniądze możemy uzyskać w postaci odliczenia od podatku rekompensaty, która nie może przekroczyć wartości 6% przychodu/dochodu. Specjalna ulga podatkowa jest czymś, co stali honorowi dawcy mogą wykorzystywać co roku.

Legitymacja zasłużonego honorowego dawcy - dawcy krwi PCK

Polski Czerwony Krzyż zajmuje się wyrabianiem specjalnego dokumentu, jakim jest legitymacja zasłużonego honorowego dawcy. To otrzymuje się po spełnieniu określonych warunków. Jest też podział na trzy stopnie Honorowego Dawcy Krwi. Jest też odznaka zasłużonego honorowego dawcy, której nie dostaniemy w centrum krwi, ale właśnie w PCK. Ustawa o publicznej służbie krwi

Jakie jeszcze profity należą się dawcom krwi?

Poniżej omawiamy dodatkowe przywileje przysługujące osobom oddającym krew. Są to m.in. posiłki regeneracyjne, ale nie tylko. Prawa kandydatów na dawcę krwi już po tym, jak zajmą się donacją, są opisane w galerii: