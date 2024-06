106-letnia Aurelia Liwińska celebruje urodziny młodszej przyjaciółki. "Ta przyjaźń to dla mnie skarb" - mówi Irmina Marcinkiewicz

Irmina Marcinkiewicz i Aurelia Liwińska - piękna historia przyjaźni dwóch torunianek

Który to już raz w życiu pani Aurelia dawała lekcję młodszej przyjaciółce? - Nie wiem, nie zliczę. Przypomniała mi, że urodziny są ważne i że trzeba je celebrować. "Nie żadne imieniny" - jak to mówi pani Aurelia. Sama swoje urodziny celebruje przez miesiąc, bo uwielbia kawki, herbatki, gości, towarzystwo. Przypomnę od razu, że 107. urodziny pani Aurelia obchodzić będzie 24 lipca - ciągnie Irmina Marcinkiewicz.

Panie przyjaźnią od 25 lat. Jak się poznały? Pani Aurelia jest sąsiadką rodziców Irminy Marcinkiewicz - stąd naturalne początki znajomości. Obie panie są jednak: rozmowne, towarzyskie, zainteresowane światem, polityką, sztuką, literaturą, nauką.

Tematów do rozmów nigdy im nie brakuje.

Takie urodziny swojej młodszej przyjaciółce Irminie Marcinkiewicz zorganizowała u siebie 106-letnia pani Aurelia Liwińska z Torunia. Panie przyjaźnią się od ćwierć wieku. Historia ich znajomości pełna jest ciekawych wydarzeń, humorystycznych sytuacji, ale i wzruszeń. -Ta przyjaźń to dla mnie prawdziwy skarb - podkreśla Irmina Marcinkiewicz. nadesłane

Irmina Marcinkiewicz to doradca marketingowy, prowadzący własną firmę "MSU"(Skrót od "musi się udać"). Wykłada też na UMK i WSB w Toruniu. Z wykształcenia jest polonistką. To jednak, co ją pasjonuje i czego uczy innych to komunikacja, kreatywność, wykorzystywanie miękkich umiejętności i humanistycznych horyzontów w biznesie.