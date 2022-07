10-groszówka z PRL może być warta fortunę? Nawet 20 tys. za monetę. Skąd takie ceny?

Znalazłeś monety z PRL-u? Oceń ich stan!

Aukcje najcenniejszych monet - dlaczego niektóre monety są tak drogie?

W przypadku monet z PRL-u można śmiało powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach. O ile kruszec (złoto) samo w sobie jest cenne, o tyle niektóre monety z powszechnych materiałów tylko w określonych przypadkach zachowują swoją wartość. Podstawą jest wspomniany wcześnie menniczy połysk. Jeśli moneta trafiła do klasera bardzo szybko - istnieje duża szansa, że ten połysk utrzymała. Warto również przyjrzeć się detalom, które będą wyróżniać konkretny okaz. Przykładem może być nie tylko idealne zachowanie monety, ale i zmiana w wybiciu szponów orła, co sprawia, że staje się ona wręcz unikatem. Eksperci często podkreślają tu, że przykładowa 10-groszówka z 1973 roku, na której nie ma znaku mennicy może być warta nawet 15-20 tys. złotych. Dlaczego jest tak droga? Przede wszystkim jest okazem niepowtarzalny. Jednocześnie dostrzec można tendencję wzrostu cen w kolekcjonerskim obiegu, gdyż moneta ta jeszcze w okolicy 2015 roku kosztowała „zaledwie” 7-8 tysięcy złotych.

Świadomość kolekcjonerów a wartość monet z PRL-u

Papieska moneta - co sprawiło, że jest tak cenna?

Niezwykle cenny błąd

Jak zaznaczono wcześniej, niezwykle cenne są błędy powstałe podczas wybijania monet w mennicy. Jednym z obecnie dostrzegalnych od lat trendów powodujących zwyżkę w wartości monet jest opieranie się na pomyłkach, które w przypadku menniczych niedopatrzeń są określane mianem tzw. destruktów. Pojawiają się one np. w związku z tym, że prasa menniczą uderza w krążek w nieco inny sposób, co może spowodować np. wydłużenie formy. Warto przy tym zaznaczyć, że niektóre takie monety, choć jeszcze kilka lat wcześniej byłyby sprzedawane za około 100 złotych, zaledwie w ciągu pięciu lat były w stanie zwiększyć swoją wartość do nawet 1800 zł. Na tę wartość wpłynęło również to, że grupa kolekcjonerów uległa powiększeniu.