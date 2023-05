"12. Run Toruń - Zwiedzaj ze zdrowiem". W sobotę biegały dzieci [zdjęcia]

Tegoroczny "12. Run Toruń - Zwiedzaj ze zdrowiem", podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, jest rozłożony na dwa dni. Sobota należała do dzieci, które miały okazję rywalizować na rozmaitych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Najkrótsza trasa, licząca 100 metrów, należała do dzieci mający zaledwie 2 i 3 lata. Dzielne maluchy, przy wsparciu rodziców, ochoczo dotarły do mety.