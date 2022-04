13. emerytura 2022. Kiedy emeryci otrzymają "trzynastkę"? Oto znane daty!

13 emerytura jest równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca danego roku. Trzynasta emerytura wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. W 2021 roku wynosiła 1250,88 zł brutto. Wypłaty są planowane na kwiecień 2022. Czternasta emerytura wyniesie tyle samo co "trzynastka".

13. emerytura. Dla kogo?

Trzynastka będzie wypłacana dla osób, które na dzień 31 marca 2022 będą uprawnione do:

13 emerytura 2022 kiedy wypłata? Oto terminy

Trzynasta emerytura podobnie jak rok temu trafi do seniorów wiosną — w kwietniu br. Emerytura zostanie wypłacona wraz z podstawowym świadczeniem, pieniądze trafią do seniorów w te dni, w których zazwyczaj realizowane są wypłaty emerytur. Jest to: 1,5,6,10,15,20 lub 25 kwietnia. Jeśli jeden z tych dni wypada w weekend, wówczas zastrzyk gotówki wpłynie na konto wcześniej.