13. emerytura co miesiąc? To nie żart. Ci emeryci ją dostaną redpp

Pomysł dodatku do emerytury został wprowadzony 9 lat temu, bo w marcu 2015 roku, czyli jeszcze za rządów koalicji PO-PSL. Wtedy też wynosił on 565,67 zł. Zmieniło się to w lipcu, gdy rząd PiS zaproponował, aby wysokość świadczenia została zrównana z minimalną emeryturą - a tak się składa, że właśnie tyle zawsze wynosi tzw. 13. emerytura. Pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

W ubiegłym roku miesięczny dodatek do emerytury wynosić 565,67 zł. Obecnie jednak mówi się o zrównaniu jego wysokości z minimalną emeryturą - ta od 1 marca 2024 roku wynosi 1780.96 zł. Co to oznacza? W praktyce osoby uzyskujące to świadczenie miałyby każdego miesiąca dodatkowe źródło dochodu o równowartości tzw. 13. emerytury! Kto i jaki wniosek musi złożyć?