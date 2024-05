"15 emerytura" dzięki kwocie wolnej. Ile konkretnie zyskają seniorzy w 2024 roku? Zobacz szczegóły

Prezydent o świadczeniach emerytalnych

Jeszcze w lutym 2020 roku prezydent Andrzej Duda pozytywnie wypowiadał się o szansie na dojście nawet do 15. emerytury.

– Mam nadzieję, że będzie czternasta emerytura, daj Boże, że będzie potem piętnasta emerytura, aż dojdziemy do tego, że podwyższymy państwu wszystkie świadczenia emerytalne w sposób bardzo znaczący, bo to jest ważne – mówił prezydent.

Wypłata trzynastki i czternastki

Wysokość "trzynastki" jest niezależna od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. Z kolei pełna kwota czternastej emerytury przynależy do wszystkich rencistów i emerytów, których świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto miesięcznie.

Negatywna ocena wprowadzenia 15. emerytury?

Jeszcze w poprzednim rządzie były prowadzone rozmowy w tej sprawie. Jednak wiele wskazuje na to, że projekt takiej emerytury nie spotkał się z pozytywną oceną ze strony specjalistów - wprowadzenie dodatkowego świadczenia miałoby być zbyt drogie.

Kwota wolna od podatku da nam 15.?

Swoistym wytrychem polityków PiS w zeszłym roku było mówienie o tym, że 15. emerytura jest wypłacana, ale nie jako osobny dodatek, ale jako kwota wolna od podatku. Wtedy też minister Marlena Maląg wskazywała, skąd to wynika:

– Odpowiadając przewrotnie, powiem, że przez zmiany, które już zostały wprowadzone, tzw. przez kwotę wolną od podatku i obniżenie podatków od lipca 2022 r. na tym rozwiązaniu skorzystało 91 proc. emerytów, co przyczynia się do tego, że rocznie w portfelach seniorów zostaje ponad 2000 zł – stwierdziła rok temu.

400 zł dla emerytów - dla kogo dokładnie?

A jak wygląda sprawa w tym roku? Nie wszyscy, ale część rencistów i emerytów będzie mogła na to liczyć. Dodatkowe pieniądze otrzymają bowiem emeryci mający świadczenia do kwoty 2200 zł. Wyliczenia wskazują na to, że sam zwrot może wynieść około 400 zł, więc ten jednorazowy zastrzyk gotówki trafi wraz z rozliczeniem zwrotu nadpłaty przez Urząd Skarbowy.