15-latki u ginekologa, darmowe środki antykoncepcyjne i in vitro. Kobiety z Trzeciej Drogi przedstawiają program

Pytana o różnica pomiędzy programem Lewicy i Koalicji Obywatelskiej skierowanym do kobiet a programem Polski 2050, Beata Gurbin odpowiedziała: - My w przeciwieństwie do tych partii nigdy nie rządziliśmy w tym kraju

Sto tysięcy miejsc w żłobkach, samodzielne wizyty u ginekologa dla 15-latek i refundację środków antykoncepcyjnych oraz in vitro proponuje kobietom Trzecia Droga na konferencji prasowej w Toruniu.

Program „Kobiety do przodu” przedstawiły kandydatki Trzeciej Drogi: Beata Gurbin, Agnieszka Oczkowska, Karolina Rucińska i Katarzyna Płonka.

Kobiety głosują na mężczyzn

- Chcemy zachęcić wszystkich wyborców, żeby stawiali na kobiety i żeby to, co się wydarzyło przez ostatnich 8 lat poszło na śmietnik historii – nawoływała Beata Gurbin. - Bo przez ostatnie osiem lat nie dość, ze nas ograbiono z praw, to jeszcze nas poniżano.

Agnieszka Oczkowska apelowała, żeby kobiety przestały się bać: - Żeby zrozumiały, że polityka to nie jest nic tajemniczego, że polityka to nie są rzeczy, które ich nie dotyczą. Polityka to jest życie, nasz dzień codzienny – to, jak zaczynamy ranek, jak się budzimy, czy mamy wielki stres, że nie odrobiłyśmy z dzieckiem wszystkich zadań domowych, że musimy pędzić na drugi koniec miasta, żeby znaleźć żłobek i potem zdążyć do pracy. Polityka to jest właśnie to.

Oczkowska ubolewała, że kobiety wiele mówią o potrzebie samodecydowania, ale ostatecznie i tak głosują na mężczyzn: - Ja nie mam nic przeciwko mężczyznom, ale może oni po prostu nie wiedzą, że kobiety zarabiają mniej, nie wiedzą jak wygląda dzień kobiety, która ma dużo obowiązków.

Do ginekologa bez mamy

Program tworzenia nowych miejsc w żłobkach przedstawiła Karolina Rucińska: - Prawie połowa gmin nie ma żadnych instytucji, które zajmują się dziećmi do lat 3. To utrudnia kobietom powrót na rynek pracy i przyczynia się do wykluczenia zawodowego. Dlatego, jako Trzecia Droga, zobowiązujemy się do utworzenia 100 tys. miejsc w żłobkach.

Koszt tego projekt Polska 2050 szacuje na 3,1 mld.

Katarzyna Płonka ogłosiła projekt umożliwiający 15-latkom samodzielne wizyty u ginekologa: - W naszym kraju 15-latka może uprawiać seks, a dlaczego nie może iść sama do ginekologa? Czy to jest coś całkiem innego? Chyba nie. Nie wszystkie mamy są na tyle świadome, żeby zaprowadzić córki do ginekologa.

Kandydatki Polski 2050 zapowiadały również wprowadzenie refundację antykoncepcji oraz in vitro.

Referendum o aborcji, ale nie o związkach partnerskich

- Nasz sztandarowy nasz projekt to zakończenie tematu aborcji przez referendum – mówiła Beata Gurbin. - Już nie byłby to temat, który byłby wykorzystywany politycznie. Od 1989 żadna z władz nie zrobiła nic, żebyśmy mogły powiedzieć, że jesteśmy równoprawnymi obywatelami tego kraju. Referenda powinny odbywać się cyklicznie.

Dopytywana przez dziennikarzy, czy sprawa związków partnerskich miałaby zostać również rozstrzygnięta w referendum Gurbin zaprzeczyła: - Związki partnerskie powinny być od 2010 roku, a nie ma ich. To kwestia przyzwoitości. Gdy zarzucimy ludzi 10 pytaniami, to nie ma sensu, skupmy się na sektorach, które nas naprawdę interesują.

Od Lewicy i KO różnimy się tym, że jeszcze nie rządziłyśmy

Pytana o różnica pomiędzy programem Lewicy i Koalicji Obywatelskiej skierowanym do kobiet a programem Polski 2050, Beata Gurbin odpowiedziała: - My w przeciwieństwie do tych partii nigdy nie rządziliśmy w tym kraju. Odróżnia nas podejście do aborcji – my uważamy, że referendum to jest jedyna szybka metoda, żeby dać kobietom bezpieczeństwo.

Kandydaci Lokale wyborcze Znajdź lokal wyborczy Otwarcie lokali wyborczych za:

Jarosław Kaczyński o ewakuacji Polaków z Palestyny