19-letnia Martyna z Torunia oskarżona o śmierć dwójki znajomych w BMW. Obrońca: "Jest w traumie. Nie przyznaje się do winy"

Emilia i Michał (18 i 19 lat) byli pasażerami Martyny N. w samochodzie BMW. Troje młodych torunian 7 stycznia 2023 roku wracało do rodzinnego miasta z Warszawy. Do tragedii doszło na autostradzie A2 pod Łodzią.

Akt oskarżenia już w sądzie. Prawa jazdy 19-latce nie zatrzymano

Co mówi obrońca 19-letniej Martyny z Torunia?

Ogromu tragedii, bólu i rozpaczy po tym wypadku nie są w stanie oddać żadne słowa. Martyna i Emilia były dobrymi koleżankami z równoległych klas w II LO w Toruniu. Obie przygotowywały się do matury. Obie czekały na studniówkę. Przeżyła tylko jedna z koleżanek. Michał natomiast był ich znajomym, w podobnym wieku - i on również miał przed sobą całe życie.

W toku śledztwa nie potwierdziły się argumenty, jakie na swoją obronę podawała 19-letnia kierująca autem. Ani to, by ktoś zajechał jej na autostradzie drogę (sprawdzano to), ani to, by Emilia i Michał swoim zachowaniem, np. nagrywaniem filmików, przeszkadzali jej w prowadzeniu BMW (zbadano zawartość ich telefonów komórkowych).

Obrońcą Martyny N. jest adwokat Ewa Czapiewska z Gdańska. -Moja klientka nie przyznaje się do winy. Odmawia też składania wyjaśnień. Dla nie to też traumatyczne, bolesne przeżycie. Jest w ogromnej traumie - mówi "Nowościom" prawniczka.