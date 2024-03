2024 Ulga rehabilitacyjna: Kto kwalifikuje się do korzystania z niej i jak to zorganizować?

W 2024 roku w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione w 2023 roku, składając deklarację podatkową PIT do 30 kwietnia 2024 roku.

Dla kogo ulga rehabilitacyjna

W 2024 roku z ulgi rehabilitacyjnej skorzystać mogą również wnukowie oraz dziadkowie osób niepełnosprawnych. Ustawodawca w lipcu zeszłego roku rozszerzył zakres osób uprawnionych do korzystania z tej ulgi. Dotychczas była ona dostępna dla podatników, którzy utrzymywali osoby niepełnosprawne takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe.

Renta socjalna stanowi ważne wsparcie dla osób pełnoletnich, które z powodu stanu zdrowia są tymczasowo lub całkowicie niezdolne do podjęcia pracy. W artykule przyjrzymy się warunkom, jakie należy…

Dokument uprawniający do ulgi rehabilitacyjnej to np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Ulga rehabilitacyjna przysługuje również przy lekkim stopniu niepełnosprawności.