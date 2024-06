25 lat temu papież Jana Paweł II odwiedził Toruń. Jak przebiegała wizyta i co mówił? [archiwalne zdjęcia i wideo]

To było jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Torunia. 25 lat temu, 7 czerwca 1999 roku, gościł w mieście papież Jan Paweł II.

To były pierwsze miesiące istnienia województwa kujawsko-pomorskiego, ale to nie była pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w tym regionie. Podczas swojej czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty gościł we Włocławku. Do wizyty doszło 6 i 7 czerwca 1991 roku.

Wizyta Jana Pawła II w Toruniu

Na trasie siódmej – najdłuższej w dziejach, bo 13-dniowej - pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, w 1999 roku, znalazły się stolice województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszcz i Toruń. Wizyty w nich poprzedziły oczywiście kilkumiesięczne przygotowania obu miast, nie tylko z udziałem ich władz, ale też administracji państwowej, innych samorządów, wielu organizacji, grup i wspólnot oraz strony kościelnej. To były wielkie przedsięwzięcia logistyczne.

"Pozdrawiam bliski memu sercu Toruń"

Toruń czekał na papieską wizytę od kilku lat. Po regionie papież przemieszczał się helikopterem. Na toruńskim lotnisku Jan Paweł II wylądował o godzinie 13.35. Czekało tu na niego około 300 tysięcy wiernych. Najpierw przejechał papamobile do centrum Torunia. W kurii biskupiej przy ulicy Łaziennej zjadł obiad i odpoczął. Potem odwiedził katedrę świętych Janów. Pomodlił się i przed kaplicą chrzcielną zaintonował pieśń „Salve Regina”. Tak wyglądała wizyta Jana Pawła II w Toruniu. Alicja Piotrowska, Jacek Smarz, Adam Zakrzewski WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WIZYTY JANA PAWŁA II W TORUNIU ZNAJDZIESZ >>> TUTAJ <<<<

Ze starówki wrócił papamobile na Bielany

W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ulicy Gagarina Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami świata nauki. Było to pierwsze w dziejach spotkanie papieża na polskiej świeckiej uczelni. Jego myśl przewodnia nawiązywała do encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” („Wiara i rozum”), koncentrując się wokół spraw wiary i poszukiwania sensu istnienia w aspekcie badań naukowych. Papież wspomniał też urodzonego w Toruniu Mikołaja Kopernika i jego list skierowany do papieża Pawła III w 1542 roku, z okazji publikacji dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.

- Jan Paweł II w swym wystąpieniu poruszył najistotniejsze zagadnienia związane z rozwojem nauki polskiej. Wykazał głębokie zrozumienie wszystkich jej problemów w procesie przemian, odniósł się również do ogólnoświatowych tendencji rozwoju nauki i postępu technicznego. Wskazując na współczesne zagrożenia: sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm, Ojciec Święty powiedział, że ludziom nauki i kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę. W nawiązaniu do listu Mikołaja Kopernika wypowiedział takie słowa: „Chociaż dla samego Kopernika jego odkrycie stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy świata i potęgi rozumu ludzkiego, to dla wielu było źródłem poróżnienia rozumu z wiarą” – wspomina Teresa Tylicka na stronie internetowej Diecezji Toruńskiej. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Z auli UMK Jan Paweł II pojechał na lotnisko. Powstał na nim ołtarz nawiązujący formą do gotyckich sklepień kościołów Torunia. Jego głównym elementem była replika oryginalnej, XIV-wiecznej rzeźby Ukrzyżowania na Drzewie Życia z kościoła św. Jakuba. Poszczególne sektory, w których zgromadzili się wierni, zdobiły herby miast diecezji toruńskiej i bramy. Ich wygląd także nawiązywał do gotyckich łuków kościołów.

Papieża na lotnisku powitał śpiew „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz!”

- Pozdrawiam bliski memu sercu Toruń i piękne Pomorze Nadwiślańskie – te słowa Jana Pawła II wywołały wielki aplauz wiernych. Jan Paweł II przewodniczył nabożeństwu czerwcowemu z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Beatyfikował także księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, urodzonego w Chełmży wikariusza w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. Kapłan ten zmarł w obozie w Dachau w styczniu 1945 roku na tyfus, którym zaraził się od chorych, gdy niósł im pomoc. Podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku w Toruniu papież Jan Paweł II zawierzył diecezję toruńską Matce Bożej Nieustającej Pomocy i błogosławionemu księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu oraz pobłogosławił wiernych Fot. Czesław Jarmusz/torun.pl WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WIZYTY JANA PAWŁA II W TORUNIU ZNAJDZIESZ >>> TUTAJ <<<<

> - Niech wołanie o pokój z tego miejsca dotrze do wszystkich na całym świecie. (…) Oby świt Trzeciego Tysiąclecia stał się początkiem nowej ery, w której szacunek dla każdego człowieka i braterska solidarność między narodami przezwyciężą z Bożą pomocą kulturę nienawiści, przemocy i śmierci – mówił na toruńskim lotnisku Jan Paweł II. Po nabożeństwie papież spotkał się ze swoją toruńską rodziną – Kazimierą Kwiecińską i jej córkami. Pierwszy mąż pani Kazimiery, Marek Wiadrowski, był krewnym Ojca Świętego. Około godziny 20 Jan Paweł II odleciał helikopterem z toruńskiego lotniska do Lichenia. Czytaj więcej artykułów tego autora >>> TUTAJ <<<<

Msza i sesja po 25 latach

Na pamiątkę papieskich wizyt we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu ustanowiono Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przypada 7 czerwca. Jan Paweł II jest patronem województwa.

W tym roku centralne obchody Święta Województwa zaplanowano na 7 czerwca w Bydgoszczy. O godzinie 10 w katedrze zostanie odprawiona msza święta w intencji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, a półtorej godziny później w Domu Polskim rozpocznie się uroczysta sesja sejmiku województwa. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

