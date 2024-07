2700 zł nowego świadczenia na dziecko już od października. Niedługo będzie można składać wnioski! llured

Jesienią tego roku rodzice będą mieli okazje zyskać nowe świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacać od 1500 do 1900 złotych. Dodając do tego 800 plus można mieć nawet 2700 zł na dziecko. Czas wypłacania świadczenia jest jednak ograniczony. Kiedy można składać wnioski i jak długo będzie wypłacane?