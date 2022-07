300 złotych od 1 lipca. Nie zapomnij o złożeniu wniosku! Dodatkowa gotówka przyda się na wakacje! Jak uzyskać to świadczenie? Piotr Paszelke

Na stronie rządowej udostępnione są informacje o rządowym programie "Dobry Start", w ramach którego podejmuje się szczególną inwestycję w edukację polskich dzieci. Jednym z elementów wsparcia rodziny w tym procesie jest specjalna wyprawka szkolna nazywana w kwocie 300 zł.

Jest to jednorazowe dofinansowanie, które w założeniu ma być przeznaczone na zakup zeszytów, podręczników oraz wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz w innych typach placówek edukacyjnych.

Nowe świadczenie mogą uzyskać rodzice już od 1 lipca. Jest to tzw. wyprawka szkolna. Rodzice mogą złożyć stosowny wniosek o 300 plus z myślą o nowym roku szkolnym. Choć dopiero zaczęły się wakacje, warto zrobić to jak najszybciej. Jak poprawnie złożyć wniosek o 300 plus? Kiedy otrzymamy wyprawkę szkolną? Zobacz szczegóły!