32. rocznica powstania Radia Maryja. Na obchody do Torunia zjechały tysiące słuchaczy

Obchody rocznicy powstania Radia Maryja odbywają się tradycyjnie w Toruniu w pierwszą sobotę grudnia, czyli w tym roku - 2 grudnia. To nawiązanie do wydarzenia z 1991 roku. Dokładnie 9 grudnia tamtego roku Radio Maryja zaczęło nadawać program. Głównym inicjatorem założenia rozgłośni był redemptorysta, ojciec Tadeusz Rydzyk. Do dziś jest jej dyrektorem.