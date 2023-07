500+ do emerytury i renty!. Czy wiek ma tu znaczenie? Są zmiany w zasadach przyznawania świadczeń

To nie tylko emeryci i renciści - kto może składać wnioski po 500 plus dla osób starszych?

500 plus dla seniorów - od ilu lat?

Projekt 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nieraz mylnie jest traktowany jako taki, który otrzymają wszyscy, którzy ukończyli 65. i 75. rok życia. Tak jednak nie jest. W praktyce jest to opcja dostępna dla osób, które spełnią określone warunki, wśród których najważniejsze wcale nie są osoby starsze.

Rzeczywiście kryterium wieku tu istnieje, jednak ten zasiłek mogą otrzymać osoby mające minimum 18 lat. Dlatego też nie tylko osoby po 5. i 75. roku życia mogą o to wnioskować. Dlaczego jednak często określa się to poprzez ukończenie tylu lat? Zazwyczaj wynika to z faktu, że zdecydowana większość osób, które rzeczywiście korzystają z tego zasiłku, jest na emeryturze. Jednak nie tylko emerytury są tu brane pod uwagę.

500 plus dla seniorów - warunki

Limity emerytury a 500 plus dla seniora

Kiedy nie otrzymamy świadczenia?

Szans na dostanie dodatku 500+ nie będziemy mieć jeśli otrzymywane przez nas świadczenia i wsparcia finansowe pochodzące ze środków publicznych wynoszą ponad 2157,0 zł brutto . Dotyczy to zarówno emerytury, jak i renty oraz innych form wsparcia. Tu nie ma znaczenia, czy taka osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Wysokość świadczenia a zarobki emeryta

Świadczenie nazywa się 500 plus, choć nie każdy, komu zostanie ono przyznane, otrzyma pełną kwotę. Całość dostaną wyłącznie osoby dostające w świadczeniach miesięcznie mniej niż 1657,80 zł brutto. W przypadku kwoty od 1657,80 zł brutto do 2157,80 zł brutto obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Za każdą złotówkę różnicy od kwoty niższej będzie odejmowana złotówka od świadczenia, tak, aby ostatecznie tym osobom świadczenie wyniosło 2157,80 zł brutto.

Wniosek o 500 plus dla seniora - jak złożyć?

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, jak złożyć wniosek o 500 plus dla seniora. W tym celu trzeba złożyć formularz ESUN. Co istotne, może to zrobić nie tylko zainteresowany, ale również przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub też opiekun faktyczny. Ma to dość oczywiste uzasadnienie w tym, że osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji w wielu (może nawet w większości) przypadków nie będzie w stanie rzeczywiście tego złożyć.

Do wniosku dołączyć trzeba orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. Nie trzeba tego robić, jeśli już ono widnieje w aktach ZUS. Co w przypadku braku orzeczenia? Takie osoby muszą przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Wydaje je lekarz opiekujący się daną osobą. Jeśli to możliwe warto dostarczyć odpowiednią dokumentację medyczną lub też inne posiadane zaświadczenia z tym związane.