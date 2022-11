500 plus dla emerytów. Kto zyska na rozwiązaniu? Oto nowe zasady dotyczące 500 plus dla seniora. Zobacz zestawienie

500 plus dla seniorów. Oto dodatkowe warunki

O świadczenie mogą się ubiegać emeryci i renciści , którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat lub są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Jednak nie każdemu przysługuje ono w pełnej wysokości - 500 złotych dostaną osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Od 2022 roku rząd wprowadził dodatkowe warunki .

500 plus dla emerytów 2022 - nowe zasady

Osoba ubiegająca się o 500 plus dla emerytów, poza oświadczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musi także spełniać odpowiednie kryteria finansowe , które uległy zmianom 1 marca 2022. Różnica polega na tym, że zmieniło się kryterium dochodowe - do końca lutego było to 1727,08 zł brutto. Od 1 marca 2022 roku wynosi 1896,13 zł brutto, czyli o 124 zł więcej.



Pełna wysokość świadczenia, czyli 500 zł przysługuje osobom, które: