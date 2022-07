500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Zobacz jak! redakcja Toruń

500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie!Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Sprawdźcie!WIĘCEJ O KOLEJNYCH STRONACH>>> Archiwum Polska Press Zobacz galerię (6 zdjęć)

500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Zobacz!