500 plus dla małżeństw? Możesz otrzymać dodatkowe pieniądze. Ważny jest staż związku

500 plus dla małżeństw? Masz długi staż małżeński? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie! Do Sejmu trafiła petycja z pomysłem, aby przyznawać małżeństwom świadczenie 500 plus. Nie otrzymałaby go jednak każda para po ślubie, jest jeden konieczny warunek. Jaki konkretnie? Zobacz!WIĘCEJ >>> TUTAJ

Archiwum Polska Press