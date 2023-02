500 plus dla osób pracujących. Jesteś zatrudniony? Możesz liczyć na dodatkowe pieniądze! Jak je otrzymać?

500 plus dla pracujących. Będą dodatkowe pieniądze?

Według oficjalnych informacji pochodzących od ekspertów zmian w wypłacanym zasiłku 500 plus nie należy się spodziewać. Program nie zostanie poszerzony, a kwota 500 plus nie zostanie zwiększona. W sejmie pojawił się co prawda dodatek 500 plus dla małżeństw jednak jest ona zarezerwowany dla małżonków z dużym stażem.