500 plus dla osób pracujących? Takie są szanse na wprowadzenie dodatkowych rozwiązań finansowych

Dodatek wychowawczy 500 plus - co z waloryzacją?

Czy dotychczasowe świadczenia będą większe?

Wiele osób twierdzi, że dodatek wychowawczy 500 plus jest obecnie za niski i powinien być waloryzowany. Według ogólnych szacunków powinien on wynosić nawet 700 złotych. Eksperci zaznaczają jednak, że nie należy spodziewać się, aby stało się to rychło możliwe. Według przewidywań rządu początkowo kwota 500 złotych miała być wypłacana na drugie i kolejne dziecko, lecz i to zmieniono. To oznacza, że również i inne zmiany, choć mało prawdopodobne, mogą zaistnieć.

Należy zaznaczyć przy tym, że 71% Polaków chce waloryzacji 500 plus. Obecnie świadczenie to aż w 62% pokrywa bieżące wydatki, zaś tylko część jest rzeczywiście przeznaczana na dzieci.