500 plus dla seniora? Nie tylko dla niego! Jeszcze więcej osób otrzyma to świadczenie. Nowe zasady, warunki przyznania dodatku

Czym jest 500 plus dla seniora?

Program wspomagający najbardziej potrzebujących został ochrzczony potocznym określeniem "500 plus dla seniora". W praktyce jednak nie jest to świadczenie przewidziane wyłącznie dla osób starszych, choć z zasady najczęściej to oni go potrzebują. Jakie warunki są przewidziane do spełnienia?