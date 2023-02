5000 zł dla seniorów? Dożywotni dodatek dla emeryta pod pewnymi warunkami! Jak go zdobyć?

Zasady pobierania 5000 zł dodatku

Podstawą przyznawania świadczenia jest ukończenie 100 lat. W takim przypadku emeryt otrzymuje dodatkowe środki pieniężne, które od 1 marca 2022 roku do końca lutego 2023 roku oznaczają uzyskanie stałego świadczenia wynoszącego 4 944,79 zł brutto. Jest to aktualna bazowa kwota, która obejmuje nowych stulatków. Co więcej, świadczenie jest przyznawane z urzędu do renty lub emerytury i to już od miesiąca, w którym senior będzie obchodzić swoje setne urodziny!