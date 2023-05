65 lat Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zobacz historyczne zdjęcia z archiwum MSM

Z biegiem lat spółdzielnia rozrastała się, a dalsze budowy miały miejsce już nie tylko na Osiedlu Młodych. W latach 60. zasób mieszkaniowy MSM powiększył się o mieszkania w blokach Przy Kaszowniku i na Wojska Polskiego, a dwie dekady później także o osiedle powstałe przy ulicach Kołłątaja i Lelewela.

- Zaczęliśmy od realizacji dwóch pierwszych budynków, w których znajdowało się łącznie 56 mieszkań. Dziś, po 65 latach, spółdzielnia to 213 budynków i 10 030 mieszkań. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, do naszej spółdzielni należy 1/10 osób mieszkających w Toruniu. Cały czas się rozwijamy i budujemy, co jest nietypowe dla spółdzielczości mieszkaniowej, bo powszechnie zakłada się, od takich zadań są tylko deweloperzy. My tymczasem co roku budujemy około 100 mieszkań - w tej chwil mamy w realizacji kolejne na osiedlu Jar. Przymierzamy się do budowy następnych, choć z dużą dozą ostrożności, bo rynek mieszkaniowy nieco się załamał i nie tak łatwo sprzedaje się mieszkania - mówi prezes Konieczka.