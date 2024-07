800 Plus do likwidacji w Polsce? Tego chce UE? To przez deficyt w budżecie!

Polska w gronie państw z problemami budżetowymi

Co oznacza procedura nadmiernego deficytu?

To wiąże się z propozycją, aby Rada Unii Europejskiej, aby zastosować zalecenia, które doprowadzą do wyeliminowania nadmiernych deficytów w czasie wskazanym przez UE .

Jak ma przebiegać procedura?

Ważne negocjacje przed Polską

W przypadku Polski istotne jest to, że znacząco podnieśliśmy wydatki na obronę , co stanowi ważny argument obronny - biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną na wschodzie Europy.

Nadchodzą cięcia w budżecie?

KE przez swoją decyzję może doprowadzić do tego, że konieczne będzie wdrożenie poważnych cięć budżetowych przez polski rząd. Przy zwiększonych wydatkach na zbrojenia - a także przy konieczności ich ponoszenia - raczej to inne przestrzenie będą musiały podlegać ograniczeniom. Jak cytuje ministra Domańskiego money.pl, szef resortu finansów zakłada, iż Komisja Europejska weźmie pod uwagę specyfikę podwyższonych wydatków właśnie na zbrojenia. Zdaje się sugerować, że z tego powodu rekomendacje KE mogą być łagodniejsze, niż byłyby normalnie. Stosunkowo pozytywnemu podejściu ministra Domańskiego nie towarzyszy takie spojrzenie wielu innych ekspertów ekonomicznych.

VAT nie działa?

Poważnym problemem wydaje się to, że nie działa poprawne ściąganie VATu. Luka vatowska w latach 2022/2023 wzrosła z 7,3 aż do 15,8 proc., co jest poważnym problemem dla stanu finansów naszego państwa. Ponad dwukrotny wzrost luki vatowskiej oznacza mniejsze wpływy do budżetu.