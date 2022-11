9 tysięcy plus miesięcznie dla pracujących emerytów. Komu przysługuje i jak skorzystać?

Takiej ulgi podatkowej nie było nigdy. Osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nie składają wniosku o emeryturą, ale pracują dalej, od 1 stycznia 2022 r. praktycznie nie płacą PIT, bowiem przysługuje im kwota wolna od podatku w wysokości 85 528 zł rocznie w ramach tzw. ulgi PIT-0 dla seniora. Biorąc pod uwagę fakt, iż dotyczy to kwoty dochodu do opodatkowania, a więc po odjęciu składek na obowiązkowe ubezpieczenia ZUS, praktycznie w grę wchodzą zarobki nawet ponad 9 tys. zł miesięcznie. To trzecia korzyść dla wydłużających czas aktywności zawodowej po przekroczeniu 60. i 65. roku życia. Jakie są inne? Zobacz!

Zobacz wideo: Akcyza na alkohol i papierosy w górę

Komu przysługuje 9 tys. miesięcznie?

Zauważmy też od razu, że ulga jest premią wyłącznie dla seniorów, którzy uzyskują oskładkowane ZUS dochody: umowa o pracę, umowa zlecenie. Umowy o dzieło, które są co do zasady zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (także zdrowotne) nie uprawniają do tej ulgi - dochody na ich podstawie uzyskane podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, a wolna od podatku jest kwota 30 000 tys. zł rocznie - jak dla wszystkich innych podatników. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>

Dzięki wydłużeniu pracy i odłożeniu terminu złożenia wniosku o emeryturę te osoby do końca 2021 roku zyskiwały dwojako: każdy miesiąc aktywności podwyższał wymiar emerytury z chwilą złożenia wniosku (ze względu na sposób jej wyliczania, o czym dalej),

dodatkowe składki emerytalne wpływające do ZUS zwiększały kapitał, od którego wyliczona zostanie w przyszłości emerytura.

Teraz od początku 2022 roku dochodzi korzyść trzecia: trafiające tu i teraz do ręki oszczędności na podatku - dzięki obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. nowej uldze dla seniorów - tzw. PIT-0 dla seniora.

PIT-0 dla seniorów: dla kogo?

PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że to jest przywilej, a nie jakiś nakaz. Jeśli ktoś ze względu na stan fizyczny i psychiczny wyczekuje - w zależności od płci - ukończenia 60. lub 65. roku życia, by przejść na zasłużoną emeryturę - nie musi z ulgi korzystać. Składa wniosek o świadczenie emerytalne z dniem uzyskania praw do emerytury i po sprawie.

Jeśli jednak ktoś chce dalej funkcjonować na rynku pracy lub prowadzić biznes, zamiast przechodzić od razu na emeryturą może skorzystać z ulgi - nadal składki do ZUS będą zwiększać jego kapitał, od którego w przyszłości zostanie wyliczona wysokość emerytury (wyższa z każdym miesiącem dodatkowej aktywności zawodowej), a ponadto w portfelu zostanie PIT, który trzeba by normalnie od takich dochodów zapłacić. I to jest ta dodatkowa premia podatkowa dla seniora.

PIT-0 dla seniorów: ile wyniesie zwolnienie z podatku?

PIT-0 dla seniora zadziała tak jak stosowany kolejny rok z rzędu PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy emeryci nawet jeśli zarabiają, ale równolegle korzystają z emerytury, mają do wykorzystania tylko kwotę wolną, która wynosi 30 tys. zł.

Jak łatwo policzyć, daje to dochód do opodatkowania (po odliczeniu obowiązkowych składek ZUS) w wysokości średnio miesięcznie 7 217,30 zł czyli brutto ponad 9 000 zł miesięcznie.

Niestety, PIT-0 dla seniora nie dotyczy osób, które uzyskują dochody na podstawie umowy o dzieło. Tego typu umowy nie są objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne. Dodane do ustawy o PIT zwolnienie z podatku od 1 stycznia 2022 r. nie obejmuje więc kobiet po ukończeniu 60. roku i mężczyzn w wieku 65+, którzy uzyskują takie dochody. Jeśli zaś takie osoby mają dochody i oskładkowane i z tytułu umów o dzieło, to do limitu zwolnienia z PIT wliczane są tylko dochody oskładkowane. Dochody z umów o dzieło podlegają podatkowi na standardowych zasadach, czyli pełna kwota dochodu podlega podatkowi według stawek skali podatkowej.

Te osoby jednak też zyskują dzięki kwocie wolnej od podatku - jeśli w płaconych na podatek zaliczkach nie jest uwzględniana kwota wolna, to po zakończeniu roku podatkowego fiskus zwróci im 5 100 zł; wcześniej zwracał nieco ponad 500 zł, a więc też można roczny zysk podatkowy rzędu 4,5 tys. zł odkładać: rok, dwa, trzy a konto przyszłego budżetu na emeryturze.

Już teraz jest takich osób 142 tys., a w przyszłości może ich być jeszcze więcej. W przyszłym roku zaoszczędzą one na podatku ok. 500 tys. zł. Co ważne, jest to rozwiązanie, z którego skorzystają zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy.

PIT-0 dla seniorów: jakie korzyści?

Osoba zarabiająca brutto aktualnie 9,5 tys. Zł brutto może odłożyć w trzy lata 23 544 zł, bo tyle zaoszczędzi na podatku dochodowym od osób fizycznych – szczegółowe rozliczenie, dalej.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że potrącana wciąż od wynagrodzenia składka emerytalna będzie powiększać kapitał w ZUS, od którego w chwili złożenia wniosku o emeryturę zostanie ustalona jej wysokość; dzięki temu emerytura będzie odpowiednio wyższa. Podobnie jak przez sam fakt zwłoki z przejściem na emeryturę – dzięki przesunięciu ów zgromadzony kapitał zostanie podzielony przez mniejszą liczbę miesięcy pozostających do statystycznego wieku życia.

Oznacza to, że jednak decyzja o przedłużeniu aktywności zarobkowej zamiast natychmiastowego przejścia na emeryturę z chwilą uzyskania do tego prawa daje aż trzy korzyści – z punktu widzenia ostatecznego wymiaru emerytury i pieniędzy zgromadzonych nawet w ostatniej chwili na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Zarobki brutto-netto osoby na umowie o pracę

Zarobek brutto 9 500 PLN

Kwota netto 6 805,77 PLN

Kwotę netto pomniejszają:

ubezpieczenie emerytalne 927,20 PLN

ubezpieczenie rentowe 142,50 PLN

ubezpieczenie chorobowe 232,75 PLN

ubezpieczenie zdrowotne 737,78 PLN

zaliczka na PIT 654 zł Podstawa prawna:

Art. 21 ust. 1, pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.zm.; ostatnia zmiana 2022 poz. 1265):