Abonament RTV 2023. Czekają nas intensywne kontrole? 800 zł grzywny za brak opłat! Sprawdź, kto musi wpuścić kontrolera do mieszkania

Abonament RTV 2023. Kontrola telewizora w mieszkaniu

Jednak to nie znaczy, że listonosz będzie miał uprawnienia, żeby przeprowadzić kontrolę w naszym domu. Weryfikację odbiorników mogą przeprowadzać wyłącznie pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Jednak według obowiązujących w naszym kraju przepisów nie spoczywa na nas obowiązek wpuszczenia urzędnika do domu. Jeśli jednak się na to zdecydujemy, poprośmy go najpierw o wylegitymowanie się.

Pamiętajmy też, że podczas ewentualnej kontroli brane są pod uwagę wyłącznie urządzenia zarejestrowane i podłączone, na których można uruchomić programy. Rejestracji odbiorników powinno się dokonać w placówkach Poczty Polskiej w terminie 14 dni od chwili nabycia urządzenia. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej.