Abonament RTV - nie płacisz? Możesz oglądać bez opłat, a kontrolerzy nic Ci nie zrobią! Czy można uniknąć zapłaty opłat abonamentowych RTV?

Niepłacenie obowiązkowego abonamentu RTV jest stałym, często podnoszonym problemem. W teorii uiszczenie opłaty abonamentowej RTV obowiązuje każdego Polaka mającego radio lub telewizor. Unikanie abonamentu jest jednak częstą bolączką kontrolerów. Wysokość opłaty abonamentowej RTV jest wcześniej znana, ewentualne podwyżki abonamentu zdarzają się rzadko. Obecnie wielu Polaków stara się uniknąć uiszczenia opłaty, posiadając niezarejestrowany odbiornik RTV. Jakie jest miejsce abonamentu RTV w domowym budżecie? Czy jest możliwe zwolnienie z opłat? Czy można liczyć na zniżki na abonament? Kiedy muszę płacić abonament RTV?

Obowiązkowy abonament rtv - trzeba płacić?

Nie ma wątpliwości, że kwestia ta wzbudza wiele kontrowersji. Płatność opłaty abonamentowej RTV nie jest niczym przyjemnym, a jednocześnie wiele osób chce nie tylko unikać abonamentu, ale również pragnie unikać kar za niepłacenie. Trzeba pamiętać o tym, że posiadanie odbiornika RTV nakłada na nas obowiązek abonamentowy. Czy to oznacza, że dowolny sprzęt w domu będzie wymuszać na nas opłaty? Obowiązek opłaty abonamentowej RTV, jeśli unikany, jest nielegalny.

Kiedy pojawia się obowiązek płacenia abonamentu RTV?

Konieczność ta pojawia się wtedy, gdy wchodzi w nasze posiadanie odbiornik RTV dowolnego rodzaju. Może to być telewizor w domu, a także odbiornik radio w aucie. Tu obowiązek rejestracji odbiorników RTV pojawia się automatycznie. Zasada jest prosta: urządzenie musi być zdolne do odbioru sygnału TV lub radiowego od publicznego nadawcy. Właśnie dlatego kontrola abonamentu RTV jest prerogatywą urzędników państwowych. A dokładniej: pracowników Poczty Polskiej. Czy da się uniknąć zapłaty lub też samej kontroli? Z zasady abonament RTV należy opłacać zgodnie z tym, jaka wysokość opłaty abonamentowej RTV nas dotyczy.

Jak uniknąć kontroli abonamentu RTV?

Okazuje się, że możemy uniknąć opłaty, jednocześnie słuchając *radia lub telewizji i to legalnie. Tu pomocne okazują się nowości technologiczne, ponieważ obowiązek abonamentowy RTV obowiązuje w przypadku tradycyjnych urządzeń transmisyjnych. Inaczej jest, jednak jeśli do oglądania telewizji nie jest używany telewizor, ale np. laptop lub komputer. Niektórzy na to stawiają, aby uniknąć uiszczenia opłaty. Warto jednak pamiętać, że dowód zarejestrowania odbiornika RTV może być zgubny, jeśli zapomnimy zgłosić brak posiadania odbiornika.

Jak nie płacić za abonament RTV i oglądać telewizję oraz słuchać radio?

Obowiązek opłaty abonamentowej RTV nas nie dotyczy, gdy przekaz medialny pochodzi z urządzenia typu laptop czy smatfron. Wtedy też egzekwowanie opłat abonamentowych rtv nie będzie spędzało nam snu z powiek. Chcąc uzyskać dowód zarejestrowania odbiornika RTV przede wszystkim powinniśmy udać się do punktu Poczty Polskiej, aby dokonać rejestracji odbiorników RTV. Ostatnio podwyżki abonamentu pojawiają się co roku, stawka abonamentu RTV rośnie, więc warto wiedzieć, jak uniknąć płacenia nienależnego abonamentu.

Słuchasz radio na laptopie, ale masz w domu odbiornik? Nie możesz legalnie uniknąć opłaty - unikanie abonamentu?

Tu powinniśmy jednak pamiętać o tym, że unikanie płacenia abonamentu RTV nie będzie legalne, jeśli pomimo korzystania np. z laptopa lub komputera stacjonarnego, posiadamy również radio lub telewizor. Kontrowersje abonamentu RTV dotyczą tego, że sam fakt potencjalnego posiadania możliwości używania odbiornika RTV nakłada na nas obowiązek, aby regulować zaległości abonamentowe RTV. Jest tu jeden wyjątek. Płacenie opłat abonamentowych RTV nas nie dotyczy, jeśli mamy odpowiedni odbiornik, ale nie mamy podłączonej anteny oraz dekoder telewizyjny jest nieaktywny. To oznacza bowiem, że nie jesteśmy w stanie odbierać sygnału. Wtedy też konsekwencje niepłacenia abonamentu RTV nas ominą. Brak posiadania odbiornika jest najlepszym sposobem na uniknięcie kary.

Stawki abonamentu. Ile wynoszą? Jak zapłacić abonament? Takie są stawki za abonament RTV 2023

Jakie są obecnie stawki abonamentu? To zależy od urządzenia, jakie posiadamy. Miesięczna opłata abonamentowa RTV może dotyczyć samego radia, ale jeśli posiadamy odbiornik telewizyjny, opłaty będą wyższe. Co istotne, nie ma znaczenia, jak wiele mamy urządzeń. Ile zapłaci użytkownik odbiorników RTV?

Abonament radiowy wynosi 8,70 zł miesięcznie. Z kolei używanie odbiornika telewizyjnego (samodzielnie lub równocześnie z radiem) oznaczać będzie, że abonament płacić musimy wyższy. Wtedy też stawka abonamentu RTV wynosi 27,30 zł miesięcznie. Oznacza to, że używanie odbiornika radiowego jest zdecydowanie tańsze.

Płatność opłaty abonamentowej RTV jest niższa, jeśli dokonujemy jej z góry za cały rok. Odbiornik telewizyjny opłaty ma wtedy niższe nawet o 10%! Zamiast nie płacić abonamentu RTV regularnie, lepiej od razu opłacać zaległości abonamentowe RTV i to za cały rok z góry. A przynajmniej w wersji kwartalnej lub półrocznej.

Tak można opłacić abonament na poczcie - jak jeszcze?

Posiadanie odbiornika RTV sprawia, że widnieje na nas obowiązek zgłoszenia tego faktu i uiszczenia odpowiedniej opłaty abonamentowej RTV. Wpierw jednak konieczna jest rejestracja odbiornika RTV. Tu wypełniamy odpowiedni formularz przygotowany przez pracowników poczty. Co ważne, w dobie XXI wieku brak rejestracji ze względu na trudność dostępu do placówek poczty szczególnie nie może być usprawiedliwieniem, gdyż można rejestrować sprzęt również przez internet. Tu wystarczy zrobić to na stronie Poczty Polskiej.

Jakie są kary za niepłacenie abonamentu? Jakie mandaty grożą za niepłacenie abonamentu? Kiedy ma miejsce przedawnienie opłat abonamentowych RTV?

Wysokość kary za niepłacenie abonamentu jest bezpośrednio zależna od tego, jaka obowiązuje nas opłata podstawowa. Abonament RTV należy pomnożyć przez 30-krotność miesięcznej opłaty. To oznacza, że za odbiornik telewizyjny opłaty po kontroli wyniosą 819 zł. Z kolei za odbiornik radiowy zapłacimy karę w wysokości 261 zł. Jeśli chcemy uniknąć postępowania egzekucyjnego, lepiej zapłacić karę. Pamiętajmy przy tym, że to kontroler musi udowodnić obowiązek płacenia opłat abonamentowych RTV i to, że rejestracja odbiorników radiowych lub telewizyjnych nie miała miejsca.

Można uniknąć postępowania egzekucyjnego?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odwołać się od kar wymierzonych przez urzędników. Zaległe opłaty abonamentowe RTV nie tkwią na nas bez końca. Unikanie kontroli abonamentu RTV i dowód na wyrejestrowanie odbiornika sprawiają, że wielu Polaków skutecznie unika płacenia. Zaległy abonament RTV ulega przedawnieniu po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin obowiązkowej płatności. Niektórzy stawiają na przedawnienie abonamentu, jest to jednak nierozsądne rozwiązanie, tym bardziej że ewentualne postępowanie egzekucyjne abonament rtv może być uciążliwe.

Warto liczyć na przedawnienie opłat abonamentowych RTV?

Co istotne, KRRiT może zdecydować się na umorzenie zaległości, jednak jeśli tego nie zrobi, kary pieniężne są o wiele bardziej dotkliwe niż płacenie abonamentu. Płacenie zaległego abonamentu rtv jest niezbędne, jeśli liczymy na uniknięcie wysokich kar. W praktyce umorzenie zaległości jest trudne i raczej powinniśmy nastawić się na postępowanie egzekucyjne abonament RTV. Ostatecznie miesięczna opłata abonamentowa rtv nie jest tak dużym problemem, tym bardziej, jeśli postawimy na zniżki na abonament - np. po to, aby uniknąć zapłaty pełnej kwoty.

Konsekwencje niepłacenia abonamentu rtv wynikają z tego, że obowiązek abonamentowy RTV jest ustawowy. Powinniśmy pamiętać o tym, że obowiązkowy abonament RTV nakłada na urzędników obowiązek, aby pilność pobieranie opłat abonamentowych RTV. Kontrola abonamentu nie jest przeprowadzana przez samych listonoszy. Specjalni wysłannicy Poczty Polskiej egzekwowanie opłat abonamentowych RTV znają doskonale, więc unikanie kontroli abonamentu RTV może być niezwykle trudne.

Zwolnienie z abonamentu rtv i jak uzyskać rabat - kiedy muszę płacić abonament RTV, a kiedy możemy uniknąć płacenia nienależnego abonamentu?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że można uzyskać rabat na uiszczenie opłaty abonamentowej RTV. Te są naliczane od opłat w trybie dwumiesięcznym, ale przy opłacie z góry za cały rok możemy otrzymać zniżkę wynoszącą aż 10%. Wtedy zamiast 327,60 zł zapłacimy w tym roku 294,90 zł. ** Nie jesteś wśród tych grup? Abonament obowiązuje. Zgłoszenie braku sprzętu jest ważne ** Są jednak grupy, dla których odbiór programu RTV jest darmowy. Wyłączone pobieranie opłat abonamentowych rtv będzie dopiero wtedy, gdy w placówce poczty przedstawimy odpowiedni dokument, który będzie upoważniać do tego, aby otrzymać wskazane zwolnienie z abonamentu RTV. Konkretne osoby nie muszą unikać kar za niepłacenie, a co więcej, ich nie dotyczą kontrowersje abonamentu RTV.

Podstawowe i najpopularniejsze jest przede wszystkim zwolnienie dla emerytów. Przedstawiamy je w galerii poniżej:

