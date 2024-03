Abonament RTV nieopłacony? Poczta Polska również sprawdzi Twój dom? Za brak opłat abonamentu RTV zapłacisz karę!

Pracownicy Poczty Polskiej odpowiadają za kontrolowanie abonamentu RTV. Jednak nie jest tak, że to każdy listonosz może po prostu wejść do domu i sprawdzić czy mamy telewizor lub radio. Możliwość tego typu mają wyspecjalizowani kontrolerzy Poczty Polskiej, którzy kontrolę sprawują na rzecz KRRiT. Skąd też to wiemy? Ostatnio pojawiło się ogłoszenie pracy właśnie na takie stanowisko w Poczcie Polskiej! Dzięki temu wiemy, w jakich godzinach urzędnicy będą kontrolować domy!

Czym jest abonament RTV?

Najprościej rzecz ujmując abonament RTV to opłata za dostęp do mediów publicznych. Tym samym dotyczy to dostępu nie tylko do telewizji, ale i radia. Posiadacze telewizora lub radia muszą opłacać abonament RTV. To też oznacza, że muszą zarejestrować posiadanie takiego sprzętu. Problem polega jednak na tym, że wielu Polaków nie dokonuje takiej rejestracji, więc nie płaca tego abonamentu. I tu do gry wchodzą kontrolerzy Poczty Polskiej.

Poczta Polska szuka kontrolerów

Zgodnie z informacjami Wirtualnych Mediów (podane za interia.biznes) specyficzne ogłoszenie o prace na Poczcie Polskiej pojawiło się we Wrocławiu. Dotyczyło kandydatury na stanowisko osoby przeprowadzającej kontrole abonamentu RTV. Jest to znakomity sposób na przyjrzenie się temu, jak wygląda takie stanowisko - a przynajmniej harmonogram pracy kontrolera Poczty Polskiej.

Poczta Polska nie zdradza liczby

Niestety nie wiadomo, ilu kontrolerów zatrudnia Poczta Polska. Wiadomo jedynie, że w różnych miastach Polski, co jakiś czas pojawiają się podobne ogłoszenia. Nie wiadomo nawet, czy liczba kontrolerów się zwiększa, czy też poszukuje się osób zastępujących osoby, które z pracy odeszły. A co wiadomo?

W jakich godzinach poczta przeprowadza kontrole w domach?

Z treści ogłoszenia można wyczytać inne interesujące informacje. Jedną z nich jest to, co ma robić taki kontroler. Sprawdza on nie tylko to, czy abonament RTV jest opłacany. Pomaga również w odpisywaniu na pisma wyjaśniające abonentów. Ma się zajmować również promocją dokonywania rejestracji odbiorników RTV.

Inną są cenną informacją godziny pracy kontrolera abonamentu RTV. Według ogłoszenia ma on pracować od 7 do 15. Co to oznacza? To w tych godzinach można przede wszystkim spodziewać się kontroli ze strony pracownika Poczty Polskiej.

Kogo głównie kontroluje Poczta Polska?

Ważne jest to, że z zasady to nie prywatne osoby mają być kontrolowane. Oczywiście mogą być, jednak dla Poczty Polskiej kluczowe jest kontrolowanie przede wszystkim firm oraz instytucji.

Chcesz zostać kontrolerem Poczty Polskiej? Te wymagania musisz spełnić!

Główne wymagania nie dotyczą tylko Polaków - oferta pracy dopuszczała również zatrudnienie Ukraińców. Główne wymogi to:

prawo jazdy kat. B;

wykształcenie średnie;

własny samochód;

Obsługa komputera oraz pakietu MS Office.

W treści ogłoszenia wskazano również na cechy potencjalnego kontrolera abonamentu RTV. Wskazuje się tam sumienność oraz organizację pracy i komunikatywność.

Wideo Kraków - teren budowy apartamentów przy ul Grzegórzeckiej