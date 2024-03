Abonament RTV w 2024 roku: Kto jest zwolniony z opłacania za oglądanie telewizji i słuchanie radia? Sprawdź

O tym, że abonament RTV ma być zlikwidowany słyszymy od wielu lat. Jest pomysł, by został on zastąpiony opłatą audiowizualną. Może tak się stać już w przyszłym roku. Na razie jednak ustalone stawki za posiadanie radia i telewizora obowiązują i trzeba opłaty uiszczać.

- Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych – przypomina Poczta Polska.