Abonament RTV zostanie zlikwidowany? Kto nie płaciłby abonamentu radiowo-telewizyjnego? Sprawdźcie!

Abonament RTV 2022. Kto musi płacić?

Abonament RTV muszą płacić posiadacze odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych. Liczy się nie tylko domowy sprzęt, ale też ten w samochodzie. Płacimy jednak tylko jedną stawkę, nie zależnie ile mamy telewizorów czy radia. Co ważne, z abonamentu nie zwalnia nas fakt, że płacimy też abonament na rzecz telewizji kablowej lub satelitarnej.

Abonament RTV. Kiedy można liczyć na zniżki?

Płacąc co miesiąc abonament za odbiornik radiowo-telewizyjny, w skali roku wydamy 294 zł. Jeśli jednak zdecydujemy się opłacić z góry za kilka miesięcy lub nawet cały rok, finalnie zapłacimy nieco mniej.

Abonament RTV zostanie zlikwidowany?

Abonament RTV jest istotnym źródłem utrzymania Telewizji Polskiej, a fakt, że mało kto go w praktyce płaci, skutkuje kontrowersyjnymi rekompensatami rządowymi (słynne 2 miliardy na TVP). Wpływy abonamentowe to dziś około 600 mln złotych rocznie, a płaci nawet nie 1 milion Polaków.

I jest to w zasadzie największy problem ze zniesieniem abonamentu RTV, bo z jednej strony jest to bezsensowny obowiązek, ale z drugiej – w jakimś stopniu „wyręcza” państwo w finansowaniu mediów.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma uwagi odnośnie projektu

Rzecznik Praw Obywatelskich po zapoznaniu się z projektem nie zgłasza do niego uwag. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego miał uwagi raczej typowo techniczne, odnosząc się m.in. do użytej w projekcie terminologii (np. że nie jest to „zwolnienie” z abonamentu, a „wyłączenie”).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poczta Polska, KRRiT, czy też Minister Aktywów Państwowych, także raczej krytycznie odnoszą się do projektu. Argumenty są takie, że media publiczne miałyby mniej środków, a sam projekt ustawy likwidującej abonament RTV może nawet utrudniać otrzymanie rekompensat na obecnych zasadach.