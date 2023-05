Absolutnie zjawiskowi artyści w Toruniu. Będą gościć na teatralnym festiwalu "Kontakt"

- Program tegorocznej odsłony festiwalu "Kontakt" jest bardzo bogaty, ale na szczególne wyróżnienie zasługują propozycje zagraniczne - mówi Tomasz Domagała, krytyk teatralny i twórca festiwalowego dziennika. - Będziemy gościć absolutnie zjawiskowych artystów i ich dzieła, przyjadą do Torunia mistrzowie teatru.

"Kontakt" w Toruniu: niczym na Olimpiadzie Teatralnej

Takim niekwestionowanym mistrzem jest Włoch, Romeo Castelucci. "Podczas "Kontaktu" zostanie pokazany jego spektakl "Bracia".

- Romeo Castelucci dokonuje w nim wiwisekcji demokracji, ustroju opartego niby na równości i wolności, ale - według niego - jest ona chroniona różnymi formacjami paramilitarnymi, w tym przypadku policji amerykańskiej. Reżyser chce pokazać, jakie mechanizmy rządzą wspólnotą. Co ciekawe, do kraju, w którym "Bracia" są prezentowani przyjeżdża tylko kilku aktorów. Na miejscu odbywa się casting. Tak dobierani są pozostali aktorzy, którzy pojawiają się na scenie i wykonują polecenia przekazywane im na słuchawki. W przypadku "Kontaktu" będzie to 25 osób z Torunia i okolicy. "Bracia" byli ostatnio prezentowani na Olimpiadzie Teatralnej w Budapeszcie i na festiwalu w Amsterdamie. Teraz czas na Toruń, który w ten sposób znalazł się w europejskiej pierwszej lidze teatralnej.