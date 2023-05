Absolutorium dla zarządu regionu - marszałek może spać spokojnie. Ale co z "Misiem"?

Marszałek przedstawił radnym obszerny raport o stanie województwa. Księga wielkości sporej powieści, bo licząca aż 356 stron, zawiera sporo interesujących faktów i wyliczeń, dlatego wrócimy do niego niebawem. Podsumowując swoje wystąpienie, Piotr Całbecki zwrócił uwagę, że priorytetem na przyszłość będzie dla niego sprowadzenie do regionu dużych inwestorów , których brakuje na lokalnym rynku zdominowanym przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Złe koleje, dobry kurs

Unia, NIK i wątek łódzki

"My", "wy" i przeprosiny

Między radnymi rozpoczął się spór dotyczący polityki państwa w stosunku do samorządu. - Nie jest problemem to, że jest za mało, ale to że nie potraficie wykorzystać tego, co jest – stwierdził Michał Krzemkowski, zarzucając jednocześnie radnemu Michałowi Czepkowi, że ten najwyraźniej „szykuje się na Wiejską” (za względu na liczne odwołania do polityki krajowej w wystąpieniu radnego KO). Zarządowi województwa zarzucił natomiast, że układając budżet, przygotowuje się do wyborów, zwiększając m.in. dwukrotnie kwotę przeznaczaną na dożynki.

Radny Czepowski zaprzeczył, jakoby interesowała go kariera posła, nazywając Krzemkowskiego „Misiem”, co ten ostatni uznał za uwłaczanie powadze sejmiku.