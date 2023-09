Adrian Mól reaguje na informacje podane przez ministra Mariusza Błaszczaka i w serialu "Reset" Red

Adrian Mól Jacek Smarz

- Jestem wstrząśnięty informacjami ujawnionymi we wczorajszym odcinku serialu „Reset” w Telewizji Polskiej oraz przekazanymi wcześniej przez Ministra Obrony Mariusza Błaszczaka - napisał do nas w oświadczeniu wiceprezydent Torunia Adrian Mól, kandydat do sejmu z ramienia PiS.