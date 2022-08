Agnieszka Radwańska buduje nowy dom. Gwiazda tenisa planuje przeprowadzkę! Zobacz zdjęcia 5.08 LN

Agnieszka Radwańska już ponad trzy lata temu ogłosiła decyzję o zakończeniu kariery. Zwyciężczyni turnieju Masters nadal cieszy się jednak dużą popularnością wśród kibiców. Fani wybitnej tenisistki śledzą na bieżąco doniesienia z jej życia, a tych nie brakuje - Radwańska to szczęśliwa mama i żona. Wkrótce czeka ją przeprowadzka - obecnie trwa budowa jej nowego domu.

