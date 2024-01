Akcja ratunkowa strażaków na Jeziorze Chełmińskim. Nikt nie ucierpiał. To były ćwiczenia

Śmierć w przeręblu

Ćwiczyli przede wszystkim zabezpieczanie miejsca objętego działaniem, ewakuacji osoby, pod którą załamał się lód oraz udzielenia jej pierwszej pomocy. Wykorzystywano do tego specjalistyczny sprzęt. Wszystko po to, aby w jak najkrótszym czasie ewakuować wychłodzoną i zmęczoną osobę na brzeg, zwracając przy tym szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo.

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej co roku pod lodem ginie kilkanaście osób. W tym sezonie zimowym w okolicach Torunia na szczęście nie doszło jeszcze do takiego wypadku, ale w innych regionach kraju już się niestety zdarzały. W grudniu 2023 roku 15-latek wrócił ze szkoły, wziął sprzęt wędkarski i poszedł nad zbiornik wodny w rejonie rzek Wisły i Bystrej w Bochotnicy. (woj. lubelskie). Wybrał się na łowienie ryb w przeręblu.

Pół godziny później próbowała się do niego dodzwonić mama, ale nie odbierał. Skontaktowała się więc z mężem, który zwolnił się z pracy i z kolegą przyjechał na miejsce. W lodzie był wykuty przerębel, część lodu była połamana, a na brzegu leżały rzeczy syna.

Ojciec wszedł do wody, żeby odnaleźć syna. Mężczyzna był bliski hipotermii, kiedy wyciągnął go kolega. Został odwieziony do szpitala. Nastolatka udało się odnaleźć pod lodem po około kilkudziesięciu minutach. Lekarz stwierdził jego zgon.