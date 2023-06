Aktualizacja. Sanepid otrzymał wyniki badań wody w gminie Łubianka Szymon Spandowski

W piątek po południu sanepid otrzymał wyniki badań i poinformował, że woda z ujęcia w Warszewicach jest zdatna do spożycia. Grzegorz Olkowski

Woda z ujęcia wody w podtoruńskich Warszewicach nie nadaje się do spożycia, można z niej korzystać jedynie do prac porządkowych, jak informuje sanepid - na przykład do mycia podłogi lub toalet. Wykryto w niej bakterie coli. Ujęcie zaopatruje większość gminy Łubianka. Mieszkańcy gminy już wcześniej narzekali, że z kranów leci brudna woda, po jej wypiciu kilka osób miało problemy żołądkowe.