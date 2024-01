Aktualne prognozy pensji 2024! Wiemy, o ile faktycznie wzrosną zarobki Polaków

Prognoza Bloomberga

Szacunkowy realny wzrost płac

Raport banku Citi Handlowy

W najnowszym raporcie banku Citi Handlowy wskazuje się na to, że dotychczasowe szacunki rządowe mówiły o tym, że jeszcze w 2022 roku aż około 3,6 mln osób w Polsce pobierało najniższe wynagrodzenie. Oznaczało to, że mniej więcej co piąty pracownik zarabiał minimalną krajową.

Minimalna pensja 2024

W 2024 roku płaca minimalna ma wzrosnąć i to aż dwukrotnie. Jednak to pierwszy jej wzrost datowany na styczeń jest szczególnie spektakularny. Wtedy też minimalne wynieść aż 4242 zł brutto (obecnie jest to 3600 zł brutto). Z kolei 1 lipca ma ona wzrosnąć do kwoty 4300 zł. Wiele wskazuje na to, że przyszły rok będzie ostatnim, w którym doświadczymy podwójne waloryzacji minimalnej płacy, ponieważ jest to rozwiązanie pomyślane o tym, że inflacja wynosi ponad 5%. Jeśli tendencja zniżkowa wysokości inflacji się utrzyma, od 2025 roku możliwy będzie powrót do pojedynczego wzrostu płacy minimalnej.