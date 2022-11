Alimenty natychmiastowe na dziecko. Jak je uzyskać? Jakie to są kwoty?

Alimenty natychmiastowe - Ile będą wynosić?

Czym są alimenty natychmiastowe?

Kogo obowiązuje obowiązek alimentacyjny?

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one dla nich nadmiernym obciążeniem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci jest najszerszy, to znaczy, że dziecko ma prawo do takiego samego poziomu życia jak jego rodzice. W praktyce oznacza to, że sąd może nałożyć bardzo wysokie alimenty, jeśli są one uzasadnione zarobkami zobowiązanego do ich płacenia rodzica.