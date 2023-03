Alkohol i papierosy podrożeją! To fakt! Znamy nowe stawki akcyzy i ceny. To nie będzie miłe powitanie Nowego Roku

Akcyza na alkohol i papierosy 2023 będzie wyższa

Co to jest akcyza? Podatek akcyzowy to podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby. Akcyza jest nakładana na dobra, aby ograniczyć ich spożycie, lub ze względu na wysoką akumulację zysku. Nałożony jest na: wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Akcyza jest drugim największym źródłem wpływów pieniężnych do budżetu państwa. Pierwsze miejsce to VAT.