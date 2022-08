Alkohol jest gorszy niż sądzisz! Może doprowadzić do Alzheimera i nie tylko

Najnowsze badania dowodzą, że alkohol jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia nawet w niewielkich ilościach. To właśnie przez ten trunek dochodzi do akumulacji żelaza w mózgu. Co to dokładnie oznacza? Jakie choroby może to spowodować? Jak dużym problemem jest picie alkoholu?

Pixabay