Anioły zagrają u siebie. Półfinałowy turniej siatkarzy odbędzie się w Toruniu

Ligowy regulamin jest dość skomplikowany. Drugoligowcy rywalizują w czterech grupach regionalnych. Po zakończeniu sezonu zasadniczego po dwie najlepsze drużyny z każdej z nich awansują do dwóch turniejów półfinałowych. W półfinałach z udziałem czterech zespołów rywalizacja toczy się systemem każdy z każdym, a dwie czołowe ekipy zapewniają sobie prawo awansu do turnieju finałowego. W nim cztery kluby, który dotarły do tego etapu rywalizacji, ponownie zagrają na zasadzie każdy z każdym, a dwa najlepsze z nich będą mogły cieszyć się z awansu do 1. ligi.