Anna Natascha Ohlin - to ona wspiera w trudnych chwilach Nickiego Pedersena

Nicki Pedersen, trzykrotny indywidualny mistrz świata, obecnie żużlowiec Zooleszcza GKM-u Grudziądz, przeżywa dramat. Po wypadku w meczu GKM-u z Unią Leszno jego kariera zawisnęła na włosku. Duńczyk ma złamaną panewkę kości biodrowej i miednicę w dwóch miejscach, a do tego uszkodzony staw biodrowy. Cierpi ogromny ból. W tych trudnych chwilach wspiera go ukochana, piękna Anna Natascha Ohlin, z którą mistrz jest już od czterech lat. I robi to nie tylko osobiście, ale i w mediach społecznościowych wychwalając, jakiego wspaniałego ma partnera. Przy takim wsparciu leczenie powinno pójść szybciej. Zarówno Anna, jak i kibice mają nadzieję, że Nicki wróci jeszcze na tor i pokaże, na co go stać. A my w oczekiwaniu na to prezentujemy galerię zdjęć ślicznej partnerki mistrza. Kliknijcie w galerię!

