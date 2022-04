Apator Toruń - Ostrovia. Tak było w 2020 roku w I lidze (zdjęcia)

Ekipy spotkały się na Motoarenie 6 sierpnia w ramach piątej kolejki (ze względu na pandemię start rozgrywek był opóźniony, a mecz rozgrywano w restrykcyjnych obostrzeniach sanitarnych). Gospodarze dokonali prawdziwej demolki - pokonali gości aż 63:27. Dość powiedzieć, że drużynowo wygrali 13 wyścigów, raz był remis, a raz para Rafał Okoniewski - Adrian Cyfer pokonała duet Jack Holder - Igor Kopeć - Sobczyński 4:2. Komplety punktów zdobyli Chris Holder (w sobotę zobaczymy go w barwach Arged Malesy) i Wiktor Kułakow.

Co ciekawe - w rewanżu na torze w Ostrowie lepsi okazali się gospodarze. Goście po ośmiu wyścigach prowadzili jeszcze 28:20, ale później spadł rzęsisty deszcz. Po 40 minutach przerwy wznowiono jazdę. Torunianom udało się jeszcze zremisować dziewiątą gonitwę, ale potem do akcji wkroczył rezerwowy Duńczyk Jonas Jeppesen. Wygrał pięć z pozostałych sześciu biegów, zdobył "czysty" komplet 15 punktów i poprowadził swój zespół do wygranej 46:44.