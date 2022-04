"Appassionata znaczy namiętność. Dzięki The Voice Senior wygrałam swoje marzenia. Śpiewam i pomagam Ukrainie" Małgorzata Oberlan

- Niczego nie wygrałam? Nieprawda! Wygrałam swoje marzenia — mówi Lucyna Sokołowska z Torunia. To emerytowana przedszkolanka, która wzięła udział w ostatniej edycji programu The Voice Senior (TVP 2). Jedna z wielu dojrzałych uczestników tego popularnego programu, której dał on impuls do życiowej rewolucji na emeryturze. Teraz prezesuje zespołowi Appasionata, koncertuje i pomaga Ukrainie.