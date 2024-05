"Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”. Fascynująca wystawa w Domu Eskenów

Wystawa "Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu" to okazja do sentymentalnej podróży po ulicach dawnego miasta. Na przykład na ulicę Bydgoską, do grzyba, który niegdyś pełnił funkcję przystanku tramwajowego

Z archiwum Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu