Autobusy napędzane wodorem na testach w Toruniu?

Autobusy wodorowe w Toruniu?

Autobusy napędzane wodorem to zatem melodia przyszłości, choć zapewne niedalekiej. W tej chwili w Polsce autobusy wodorowe jeżdżą w ramach testów po ulicach Lublina.

Jak działa napęd wodorowy?

Napęd takiego pojazdu jest całkowicie ekologiczny. Autobus nie jest "wodorożerny". Cena za kilogram tego gazu jest obecnie niższa od oleju napędowego. Jest cichy jak autobus elektryczny, bo napędza go elektryczny silnik. Różnica polega na tym, że autobus nie pobiera prądu z baterii, ale wytwarza go z wodoru. Gaz ze zbiorników trafia do ogniwa paliwowego, gdzie łączy się z tlenem z powietrza. Tak powstaje energia elektryczna, a produktem ubocznym jest para wodna.