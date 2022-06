Awizowana kadra For Nature Solutions Apatora. Oto skład na mecz z Fogo Unią Leszno! Daniel Ludwiński

W niedzielę o 19:15 toruńscy żużlowcy podejmą Fogo Unię Leszno. Trener Robert Sawina podjął już decyzję dotyczącą składu naszej drużyny na to spotkanie. Układ par po raz kolejny uległ zmianie. Zobacz na kolejnych stronach awizowane zestawienie For Nature Solutions Apatora na niedzielny mecz

