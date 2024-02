Aż 500+ dla niesamodzielnych. Co z waloryzacją? Kto będzie mógł liczyć na wsparcie od 1 marca?

Ważne zmiany od marca 2024

Od 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje oraz wypłaca specjalne świadczenie uzupełniające skierowane do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tzw. 500 plus dla niesamodzielnych opiera się na określonych zasadach. Prawo to pojawia się w zależności od tego, ile łącznie wynoszą świadczenia pieniężne publiczne przyznawane danej osobie. Od 1 marca 2024 roku w ramach waloryzacji ulegnie zmianie ten limit.