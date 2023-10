Aż trzy wysokie waloryzacje emerytur 2024? Co z trzynastą i czternastą emeryturą? Takie są plany

Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024?

Według planów przedstawionych przez minister rodziny Marlenę Maląg, świadczenia emerytalne brutto mają wzrosnąć o co najmniej 12,3 proc., co miałoby stanowić formę rekompensaty związanej z wysoką inflacją. Według planów minimalna emerytura miałaby wynieść około 1783 złote brutto. W przypadku emerytury przeciętnej miałaby ona wzrosnąć z kwoty 3,5 tys. brutto do 3930 zł brutto, co daje wzrost aż o 430 zł brutto miesięcznie.